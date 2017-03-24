СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА ПОГРАНИЧНЫХ ПУНКТАХ БУДЕТ ОТСЛЕЖИВАТЬ ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГРУЗИЮ ВОСПОЛЬЗОВАВШИХСЯ БЕЗВИЗОВЫМ РЕЖИМОМ СО СТРАНАМИ ЕС

По информации правительства Грузии, в связи с задействованием безвизового режима со странами Шенгенской зоны на пограничных пунктах будет задействована специальная программа.

Как отмечается, над специальными изменениями в пограничной системе работают министерство юстиции и МВД Грузии. Дальше...

С 1 апреля до 1 мая владельцы лицензий на ядерную и радиационную деятельность должны представить отчеты в Агентство ядерной и радиационной безопасности.

В случае непредставления отчета предусмотрен штраф в 200 лари, сообщает министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов.

Как отмечается, требование не касается тех случаев, когда лицензия получена за 6 месяцев до начала отчетного периода.

По информации правительства Грузии, в Тбилиси, на территории около Дома бизнеса (строящийся сейчас в Ортачала офис единого обслуживания), будет построенный правительственный городок.

Об этом на сегодняшнем заседании правительства сообщил премьер-министр Георгий Квирикашвили и отметил: «выделена очень большая территория, куда будут перенесены министерства». Дальше...

На сегодняшнем заседании правительства было утверждено постановление о создании юридического лица публичного права – Агентства по развитию глубоководного порта Анаклиа.

Функции Агентства будут детально определены в Положении, которое будет утверждено в течение одного месяца, сообщает администрация правительства. Дальше...

Начинается проектирование строительства 4-полосной дороги на Рикотском перевале, на участке в 42 км Хеви-Убиса-Шорапани-Аргвети, сообщает правительство Грузии. Проект включает до 90 мостов и до 40 тоннелей. Дальше...

Премьер-министр Георгий Квирикашвили на сегодняшнем заседании правительства коснулся вопроса нарушений, выявленных в рамках муниципальных тендеров.

В частности, по словам премьера, «в последний период зафиксировано несколько, довольно негативных прецедентов. Особенно это касается случаев муниципальных тендеров, когда компании за государственные деньги осуществляют тендеры и выдают с опозданием зарплаты сотрудникам».

Квирикашвили потребовал строгого реагирования на подобные факты от министерства регионального развития и инфраструктуры и правоохранительных органов.

«Если где-то имеется подобная практика, реагирование должно быть строжайшим», «как в связи с введением этих компаний в черный список, так и хочу попросить правоохранителей, чтобы в этом направлении реагирование было строжайшим», заявил премьер.

В селах Земо Собиси и Квемо Собиси муниципалитета Гори, расположенных около линии оккупации в регионе Шида Картли, создана система водоснабжения и до 400 семей обеспечено бесперебойной подачей воды, сообщает муниципалитет Гори. Как отмечает муниципалитет, стоимость проекта в сумме составляет до 1.2 миллиона лаи. Дальше...

По информации правительства, в Омало (село в высокогорной Тушети, муниципалитет Ахмета региона Кахети) раз в неделю будет летать вертолет.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства премьер-министр Георгий Квирикашвили и поручил МВД, «пока откроется дорога, т.е. до таяния снега и полного задействования сухопутной дороги, раз в неделю осуществлять полеты пограничным вертолетом». Дальше...

По информации телекомпании Рустави-2, владельцы 91% в телекомпании – Леван и Гия Караманишвили распространили заявление, в котором выражают готовность передать безвозмездно 40% своей доли сотрудникам Рустави-2.

Доли должны быть переданы «коллективу телекомпании, чтобы вы уже в ранге владельцев смогли стать определителями и соучастниками будущей судьбы телевидения», поясняют Караманишвили в указанном решении. Дальше...

В рамках госпрограммы «Производи в Грузии» будет создано еще два новых предприятия, сообщает правительство.

В частности, в Кутаиси откроется предприятие по производству недрагоценных металлов, куда будет инвестировано 1.36 миллиона лари. Дальше...

Согласно исследованию ACT, в Тбилиси кофе предпочитают чаю. В частности, трое из пяти тбилисцев (59%) при выборе между кофе и чаем предпочтение отдает кофе, сообщает компания. Дальше...