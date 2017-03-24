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ЕЖЕДНЕВНЫЕ НОВОСТИ 23 Март, 2017

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА ПОГРАНИЧНЫХ ПУНКТАХ БУДЕТ ОТСЛЕЖИВАТЬ ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГРУЗИЮ ВОСПОЛЬЗОВАВШИХСЯ БЕЗВИЗОВЫМ РЕЖИМОМ СО СТРАНАМИ ЕС

По информации правительства Грузии, в связи с задействованием безвизового режима со странами Шенгенской зоны на пограничных пунктах будет задействована специальная программа.

Как отмечается, над специальными изменениями в пограничной системе работают министерство юстиции и МВД Грузии. Дальше...


ВЛАДЕЛЬЦЫ ЛИЦЕНЗИЙ НА ЯДЕРНУЮ И РАДИАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОЛЖНЫ ПРЕДСТАВИТЬ ОТЧЕТНОСТЬ ДО 1 МАЯ

С 1 апреля до 1 мая владельцы лицензий на ядерную и радиационную деятельность должны представить отчеты в Агентство ядерной и радиационной безопасности.

В случае непредставления отчета предусмотрен штраф в 200 лари, сообщает министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов.

Как отмечается, требование не касается тех случаев, когда лицензия получена за 6 месяцев до начала отчетного периода.


В ОРТАЧАЛА, НА ТЕРРИТОРИИ ОКОЛО ДОМА БИЗНЕСА, БУДЕТ ПОСТРОЕН ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ГОРОДОК

По информации правительства Грузии, в Тбилиси, на территории около Дома бизнеса (строящийся сейчас в Ортачала офис единого обслуживания), будет построенный правительственный городок.

Об этом на сегодняшнем заседании правительства сообщил премьер-министр Георгий Квирикашвили и отметил: «выделена очень большая территория, куда будут перенесены министерства». Дальше...


БУДЕТ СОЗДАНО АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ ПОРТА АНАКЛИА

На сегодняшнем заседании правительства было утверждено постановление о создании юридического лица публичного права – Агентства по развитию глубоководного порта Анаклиа.

Функции Агентства будут детально определены в Положении, которое будет утверждено в течение одного месяца, сообщает администрация правительства. Дальше...


НАЧИНАЕТСЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 4-ПОЛОСНОЙ ДОРОГИ НА РИКОТСКОМ ПЕРЕВАЛЕ, НА УЧАСТКЕ ХЕВИ-УБИСА-ШОРАПАНИ-АРГВЕТИ

Начинается проектирование строительства 4-полосной дороги на Рикотском перевале, на участке в 42 км Хеви-Убиса-Шорапани-Аргвети, сообщает правительство Грузии. Проект включает до 90 мостов и до 40 тоннелей. Дальше...


ПРЕМЬЕР ПОТРЕБОВАЛ СТРОГОГО РЕАГИРОВАНИЯ НА ВЫДАЧУ С ОПОЗДАНИЕМ ЗАРПЛАТ КОНТРАКТОРАМИ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ТЕНДЕРОВ

Премьер-министр Георгий Квирикашвили на сегодняшнем заседании правительства коснулся вопроса нарушений, выявленных в рамках муниципальных тендеров.

В частности, по словам премьера, «в последний период зафиксировано несколько, довольно негативных прецедентов. Особенно это касается случаев муниципальных тендеров, когда компании за государственные деньги осуществляют тендеры и выдают с опозданием зарплаты сотрудникам».

Квирикашвили потребовал строгого реагирования на подобные факты от министерства регионального развития и инфраструктуры и правоохранительных органов.

«Если где-то имеется подобная практика, реагирование должно быть строжайшим», «как в связи с введением этих компаний в черный список, так и хочу попросить правоохранителей, чтобы в этом направлении реагирование было строжайшим», заявил премьер.


В ДВУХ СЕЛАХ ОКОЛО ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ ОБУСТРОЕНА СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В селах Земо Собиси и Квемо Собиси муниципалитета Гори, расположенных около линии оккупации в регионе Шида Картли, создана система водоснабжения и до 400 семей обеспечено бесперебойной подачей воды, сообщает муниципалитет Гори. Как отмечает муниципалитет, стоимость проекта в сумме составляет до 1.2 миллиона лаи. Дальше...


В ОМАЛО РАЗ В НЕДЕЛЮ БУДЕТ ЛЕТАТЬ ВЕРТОЛЕТ

По информации правительства, в Омало (село в высокогорной Тушети, муниципалитет Ахмета региона Кахети) раз в неделю будет летать вертолет.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства премьер-министр Георгий Квирикашвили и поручил МВД, «пока откроется дорога, т.е. до таяния снега и полного задействования сухопутной дороги, раз в неделю осуществлять полеты пограничным вертолетом». Дальше...


ВЛАДЕЛЬЦЫ «РУСТАВИ-2» ВЫРАЖАЮТ ГОТОВНОСТЬ ПЕРЕДАТЬ 40% СВОЕЙ ДОЛИ СОТРУДНИКАМ ТЕЛЕКОМПАНИИ

По информации телекомпании Рустави-2, владельцы 91% в телекомпании – Леван и Гия Караманишвили распространили заявление, в котором выражают готовность передать безвозмездно 40% своей доли сотрудникам Рустави-2.

Доли должны быть переданы «коллективу телекомпании, чтобы вы уже в ранге владельцев смогли стать определителями и соучастниками будущей судьбы телевидения», поясняют Караманишвили в указанном решении. Дальше...


В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ПРОИЗВОДИ В ГРУЗИИ» БУДЕТ СОЗДАНО ЕЩЕ ДВА ПРЕДПРИЯТИЯ

В рамках госпрограммы «Производи в Грузии» будет создано еще два новых предприятия, сообщает правительство.

В частности, в Кутаиси откроется предприятие по производству недрагоценных металлов, куда будет инвестировано 1.36 миллиона лари. Дальше...


«ACT»: В ТБИЛИСИ КОФЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ ЧАЮ

Согласно исследованию ACT, в Тбилиси кофе предпочитают чаю. В частности, трое из пяти тбилисцев (59%) при выборе между кофе и чаем предпочтение отдает кофе, сообщает компания. Дальше...
МОНИТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПУБЛИКАЦИЙ 24 Март, 2017

Табула: «КОМАНДА «Р2»: ОТКАЗЫВАЕМСЯ ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАРАМАНИШВИЛИ, ПЕРЕДАЙТЕ НАМ «САКАРТВЕЛО»»

Сотрудники телекомпании Рустави-2 отказываются от предложения братьев Караманишвили, владельцев 91% в телекомпании, передать им 40% в телекомпании.

По предложению директора телекомпании Ники Гварамиа, коллективу в собственность должно быть передано ООО Телекомпания Сакартвело (Грузия), которому принадлежит 51% в Рустави-2. Дальше...


Табула: «СЕРГЕЕНКО О КОМПЕНСАЦИИ БЕЗРАБОТНЫМ: НЕОБХОДИМА ОПТИМАЛЬНАЯ И РЕАЛИСТИЧНАЯ МОДЕЛЬ»

Министр здравоохранения, социальной защиты и труда Давид Сергеенко подтверждает, что в ведомстве ведутся переговоры с профсоюзами по компенсации безработицы.

«Должна быть введена такая модель, которая будет оптимальной и реалистичной», работа над этим и обсуждение в министерстве постоянно ведется, отмечает министр. Дальше...


Банкеби да Финансеби: «ТОП 20 САМЫХ АКТИВНЫХ КОМПАНИЙ В МЕДИА-ПРОСТРАНСТВЕ»

Со ссылкой на данные департамента медиа-мониторинг IPM Исследования, газета публикует топ 20 бизнес-компаний по частоте освещения в медиа. Мониторинг охватывает период первой половины февраля этого года. Дальше...


Банкеби да Финансеби: «В «TBC БАНКЕ» ЛАРИЗОВАНЫ КРЕДИТЫ НА 40 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ»

По информации заместителя генерального директора TBC Банка Нино Масурашвили, в банке (с учетом данных банка Республика) в сумме ларизованы кредиты на $40 миллионов. Это составляет примерно 53% ларизованных на рынке кредитов, отмечает она.

Всего предложенной государством программой ларизации воспользовалось 3,073 заемщика. Дальше...
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 17 Февраль, 2017

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ, 2016 ГОД

В 2016 году, по сравнению с 2015 годом:

- вырос объем денежных переводов на 6.6% и составил $1.1 миллиарда;

- Россия по-прежнему занимает 1-е место. Переводы из России составили 34.3% общих переводов и уменьшились на 8.8%;

- США переместились с 4-го на 2-е место и составили 11.1% общих переводов;

- по объему денежных переводов на одного эмигранта США занимают первое место, примерно в 1.2 раза превышая аналогичный показатель для России. Дальше...
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Мы уходим на Рождественские каникулы и возобновим свою деятельность 9 января.

С уважением,

Информационное агентство Сарке

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